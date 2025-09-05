Росавиация не зафиксировала всплеска запросов на рейсы в Китай

Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров

Фото: Рената Валеева

Несмотря на введение с 15 сентября безвизового режима для россиян, Росавиация пока не наблюдает резкого увеличения запросов от авиакомпаний на дополнительные частоты рейсов в Китай. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в ходе ВЭФ, передает ТАСС.

— В моменте не видим резкий скачок спроса от авиакомпаний на дополнительные частоты. Но сама мера, конечно, позволит увеличить полеты наших граждан в Китай, — отметил Ядров.

Напомним, 2 сентября МИД КНР объявил о введении с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года безвизового режима для граждан России, позволяющего им находиться в стране до 30 дней. 4 сентября президент Владимир Путин заявил об ответных мерах со стороны Москвы.

В Российском союзе туриндустрии ранее прогнозировали значительный рост турпотока из Китая (до 25%) и в Китай (до 30—40%) после введения безвизового режима. В РСТ отмечали, что это нововведение упростит процесс оформления поездок и сократит временные затраты.

Рената Валеева