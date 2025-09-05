В Альметьевске принудительно госпитализировали скрывавшегося больного туберкулезом

Мужчина вел асоциальный образ жизни, не имел постоянного места жительства и активно уклонялся от встречи с судебными приставами

Фото: Максим Платонов

Судебные приставы Альметьевска завершили исполнительное производство по принудительной госпитализации местного жителя в противотуберкулезный диспансер. Решение суда исполнено в полном объеме, сообщили в пресс-службе.

Исполнительный лист по данному делу поступил в 2023 году. Мужчина, страдающий туберкулезом, вел асоциальный образ жизни, не имел постоянного места жительства и активно уклонялся от встречи с судебными приставами.

Ключевую роль в розыске сыграла бдительность судебного пристава-исполнителя. Она обратила внимание на мужчину, находившегося возле автовокзала и регулярно там появлявшегося, но не похожего на пассажира.

На следующее утро к автовокзалу была направлена группа приставов и бригады скорой помощи. Гражданин был задержан и доставлен в противотуберкулезный диспансер.

В медицинском учреждении мужчина прошел необходимое обследование и был помещен в стационар для прохождения курса принудительного лечения.

Рената Валеева