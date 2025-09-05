Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 6 сентября

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, с 6 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,26 рубля, евро — на 0,7 рубля, а юань — на 0,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

доллар — 81,56 рубля;

евро — 95,48 рубля;

юань — 11,39 рубля.

Рената Валеева