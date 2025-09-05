Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 6 сентября
Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, с 6 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,26 рубля, евро — на 0,7 рубля, а юань — на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,56 рубля;
- евро — 95,48 рубля;
- юань — 11,39 рубля.
