В чемпионате России по регби сократят число легионеров

Хотят оставить по пять иностранцев

Фото: предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

В российском регби планируют сократить лимит на легионеров до пяти в заявке на матч к 2027 году. Такое решение озвучили в Федерации регби России (ФРР).

Лимит на легионеров в этом сезоне — шесть человек: в заявке на матч и заявочном листе на весь сезон. Большинство клубов поддержали ужесточение лимита на легионеров, но выступили за сохранение действующих ограничений на следующий год.



Планируется, что лимит на легионеров сократят до пяти в заявке на сезон и на матч с сезона 2027 года. Обсуждение вопроса по участию иностранцев началось после просьбы министра спорта России Михаила Дегтярева, уточняет пресс-служба ФРР.

— Я готов сократить количество легионеров в наших клубах до пяти прямо сейчас. То что ребята-легионеры играют в нашем чемпионате, — это здорово, турнир стал привлекательным, молодежь растет. Большинство иностранцев обрусели, начали говорить по-русски. Это грузины и юаровцы, они оказались ребятами вне политики. Ни один из этих регбистов не устроил нам за все это время ни одного политического скандала, — заявил президент ФРР Игорь Артемьев.

При этом лимит на легионеров в иных соревнованиях по регби, регби-7, регби-пляжному и регби на снегу планируют оставить без изменений.

Зульфат Шафигуллин