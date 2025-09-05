Новости общества

02:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

15:14, 05.09.2025

Он также встретился на пленарном заседании с актером Стивеном Сигалом

Минниханов принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится во Владивостоке с рабочей поездкой, в рамках которой посетил юбилейный, десятый Восточный экономический форум (ВЭФ).

Он принял участие в пленарном заседании ВЭФ, которое в этом году проходит под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». На заседании с речью выступил президент России Владимир Путин, обозначивший задачи перед правительством и перспективы развития Дальнего Востока.

На полях ВЭФ раис Татарстана провел встречу с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрием Зауэрсом, на которой обсуждались вопросы сотрудничества республики и банка по перспективным направлениям.

скриншот с телеграм-канала пресс-секретаря раиса "Галимова"

Помимо этого, Минниханов встретился на пленарном заседании с актером Стивеном Сигалом. «I love you. I miss you. I love Tatarstan», — признался Сигал, по словам пресс-секретаря раиса Татарстана Лилии Галимовой, опубликовавшей эту информацию в своем телеграм-канале. Сигал также пообещал приехать в Татарстан.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также