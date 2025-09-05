Новости общества

02:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани увеличили выпуск автобусов на маршруты

15:06, 05.09.2025

Это связано с повышенным спросом после начала учебного года

В Казани увеличили выпуск автобусов на маршруты
Фото: Динар Фатыхов

Количество автобусов на городских маршрутах увеличено на 24 единицы благодаря привлечению и подготовке новых водителей, сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Дополнительные автобусы вышли на маршруты:

  • №5, 20, 31, 45, 60, 10, 54, 89, 10а (+2 шт.)
  • №1, 18, 22, 71, 36, 75 (+1 шт.)

В комитете пояснили, что увеличение количества автобусов на указанных маршрутах связано с повышенным спросом после начала учебного года.

В Казани появилась новая автобусная остановка «Переулок Залесный».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также