В Казани увеличили выпуск автобусов на маршруты
Это связано с повышенным спросом после начала учебного года
Количество автобусов на городских маршрутах увеличено на 24 единицы благодаря привлечению и подготовке новых водителей, сообщили в Комитете по транспорту Казани.
Дополнительные автобусы вышли на маршруты:
- №5, 20, 31, 45, 60, 10, 54, 89, 10а (+2 шт.)
- №1, 18, 22, 71, 36, 75 (+1 шт.)
В комитете пояснили, что увеличение количества автобусов на указанных маршрутах связано с повышенным спросом после начала учебного года.
В Казани появилась новая автобусная остановка «Переулок Залесный».
