В Казани открыли новую автобусную остановку «Переулок Залесный»

Она расположена рядом с домом №86 на улице Залесной и будет обслуживать маршруты №36а, 46 и 72

Фото: Динар Фатыхов

В Казани появилась новая автобусная остановка «Переулок Залесный». Она расположена рядом с домом №86 на улице Залесной и будет обслуживать маршруты №36а, 46 и 72. Об этом сообщили в мэрии города.

Автобусы №46 и 72 изменят свою схему движения. Теперь они будут разворачиваться в туннеле по улице Залесной и продолжать свой маршрут. Это нововведение сделает поездки более удобными для жителей района.



Анастасия Фартыгина