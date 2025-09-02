В Казани открыли новую автобусную остановку «Переулок Залесный»
Она расположена рядом с домом №86 на улице Залесной и будет обслуживать маршруты №36а, 46 и 72
В Казани появилась новая автобусная остановка «Переулок Залесный». Она расположена рядом с домом №86 на улице Залесной и будет обслуживать маршруты №36а, 46 и 72. Об этом сообщили в мэрии города.
Автобусы №46 и 72 изменят свою схему движения. Теперь они будут разворачиваться в туннеле по улице Залесной и продолжать свой маршрут. Это нововведение сделает поездки более удобными для жителей района.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».