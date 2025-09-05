Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за $3,65 млн

Фото: Реальное время

Световой меч Дарта Вейдера из серии фильмов «Звездные войны» был продан на аукционе в США за $3,65 млн. Это стало известно из сообщения телеканала ABC, ссылающегося на данные аукционного дома Propstore.

Культовый артефакт имел стартовую цену в $500 тыс. На мече были заметны трещины и другие повреждения, которые появились во время съемок сцен сражений.

Реальное время / realnoevremya.ru

Этот световой меч использовался в двух из трех фильмов оригинальной трилогии «Звездные войны», включая известную сцену, где Дарт Вейдер произносит фразу «Я твой отец» к Люку Скайуокеру.



Анастасия Фартыгина