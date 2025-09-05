Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября

На саммите обсудят угрозы многополярному миру и совместные ответы на тарифные меры и санкции США

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет по видеосвязи 8 сентября. Об этом в интервью на Восточном экономическом форуме сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Уже буквально через несколько дней будет в формате видеоконференции саммит БРИКС. Путин будет принимать участие, — отметил Песков.

По информации бразильских СМИ, президент Бразилии Лула да Силва планирует обсудить с партнерами вопросы, связанные с угрозами многополярному миру, и совместные ответы на тарифные меры и санкции США.



Анастасия Фартыгина