Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября
На саммите обсудят угрозы многополярному миру и совместные ответы на тарифные меры и санкции США
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет по видеосвязи 8 сентября. Об этом в интервью на Восточном экономическом форуме сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Уже буквально через несколько дней будет в формате видеоконференции саммит БРИКС. Путин будет принимать участие, — отметил Песков.
По информации бразильских СМИ, президент Бразилии Лула да Силва планирует обсудить с партнерами вопросы, связанные с угрозами многополярному миру, и совместные ответы на тарифные меры и санкции США.
