Al Jazeera: санкции США и ЕС унесли жизни 38 миллионов человек

Согласно результатам исследования, каждый год от санкций гибнет больше людей, чем в войнах

Санкции США и Европы унесли жизни миллионов человек c 1970 года, Al Jazeera приводит ссылку на исследование. Данные были опубликованы в медицинском журнале The Lancet Global Health.

Согласно результатам исследования, каждый год от санкций гибнет больше людей, чем в войнах.

— Соединенные Штаты и Европа на протяжении долгого времени используют односторонние санкции как инструмент имперской власти — чтобы приструнить или даже уничтожить правительства стран Глобального Юга, стремящихся избавиться от западного диктата, провести самостоятельный курс и утвердить подлинный суверенитет, — передает Al Jazeera.

Также авторы утверждают, что опыт России может помочь государствам получить свободу:

— Западные санкции держатся на контроле над мировыми резервными валютами — долларом США и евро, над международными платежными системами вроде SWIFT, а также на монополии в ключевых технологиях — спутниковых, облачных и программных. Если страны Глобального Юга действительно намерены двигаться к многополярному миру и проводить независимую политику, им придется снижать эту зависимость и тем самым обезопасить себя от давления. Недавний опыт России показывает, что подобная стратегия может дать результат.

Екатерина Данилова