«С иностранцев сдувают пылинки»: эксперт нашел плюсы нового лимита на легионеров в РПЛ

Ларин считает, что ужесточение лимита поможет восстановить честную конкуренцию

Фото: Динар Фатыхов

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался в поддержку ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Эксперт считает, что сейчас в РПЛ нет честной конкуренции для отечественных футболистов из-за засилия иностранцев.

— Всегда был сторонником более жесткого лимита. Этот лимит позволит большему количеству россиян проявить себя в РПЛ. Будут ли российские игроки получать больше из-за лимита? Проблема в том, что в российском футболе просто много денег, лимит тут ни при чем. А с иностранцев у нас сдувают пылинки. Если покупают легионеров, то априори тренеры все равно ставят этих игроков. Никакой честной конкуренции, — заявил Ларин «СЭ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр спорт России Михаил Дегтярев сообщил, что к 2028 году в РПЛ планируется ужесточить лимит на легионеров: 10 иностранцев в заявке и 5 на поле. Сейчас в Премьер-лиге действует ограничение в формате 13 в заявочном листе и 8 в игре.

Зульфат Шафигуллин