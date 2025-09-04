Работа светофоров на казанских перекрестках восстановлена

Об этом сообщили в Комитете по транспорту города

Фото: Дарья Пинегина

Все ранее отключенные светофоры на четырех перекрестках в Казани восстановлены и работают в штатном режиме, сообщили в Комитете по транспорту города.

Ранее там сообщили о временном отключении светофоров по следующим адресам: ул. Оренбургский тракт — ул. Даурская, ул. Назарбаева — ул. Качалова, ул. Островского — Суконная слобода, ул. Островского — ул. Миннуллина.

Рената Валеева