Работа светофоров на казанских перекрестках восстановлена
Об этом сообщили в Комитете по транспорту города
Все ранее отключенные светофоры на четырех перекрестках в Казани восстановлены и работают в штатном режиме, сообщили в Комитете по транспорту города.
Ранее там сообщили о временном отключении светофоров по следующим адресам: ул. Оренбургский тракт — ул. Даурская, ул. Назарбаева — ул. Качалова, ул. Островского — Суконная слобода, ул. Островского — ул. Миннуллина.
