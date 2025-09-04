На альметьевских и лениногорских карьерах выявили нарушения в сфере недропользования

По итогам проверки прокуратура возбудила четыре дела об административных правонарушениях

Фото: Реальное время

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о недропользовании в Альметьевском и Лениногорском районах. Об этом сообщили в пресс-службе.



В ходе проверки были выявлены нарушения по несоблюдению лицензионных условий недропользования, включая размещение отходов производства и потребления на почве, складирование готовой продукции на землях сельхозназначения, отсутствие копий разрешительных документов и неучтенный объем добычи полезных ископаемых.

По итогам проверки прокуратура возбудила четыре дела об административных правонарушениях. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей, которые оплачены в полном объеме.



Кроме того, по требованию прокуратуры в связи с выявленным неучтенным объемом добычи полезных ископаемых организация дополнительно уплатила налоги на прибыль и на добычу полезных ископаемых в размере более 363 тысяч рублей.

Рената Валеева