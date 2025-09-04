В Елабуге проведут благоустройство исторического центра за 68 млн рублей

Обустройство коснется трех улиц: Б. Покровской, Спасской и Гассара

Исполком Елабужского муниципального района объявил о поиске исполнителей для работ по благоустройству исторической части города. Масштабный проект затронет три центральные улицы. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

В список благоустройства вошли центральные улицы города:

Ул. Б. Покровская (от д. 1 до д. 13);

Ул. Спасская (от ул. Б. Покровской до пр. Нефтяников);

Ул. Гассара (от ул. Казанской до пр. Нефтяников).

Работы включают в себя ремонт пешеходных тротуаров и озеленение, устройство МАФ и наружного освещения. На проект планируют выделить 68,1 млн рублей, а выполнить работы планируется в течение 21 календарного дня с момента заключения контракта.

Наталья Жирнова