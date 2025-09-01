Новости общества

В Казани километр улицы Батурина озеленят почти за 10 млн рублей

14:35, 01.09.2025

Высадить туи и гортензии, а также установить гранитные лавочки планируют до ноября этого года

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани объявил тендер на озеленение и благоустройство улицы Батурина, протяженностью 1,1 километра. В рамках озеленения будут высажены туи сорта Tini Tim и гортензии сорта Summer Snow.

Согласно контракту, подрядчик должен выполнить комплекс работ, включая разработку грунта, подготовку почвы, устройство газона, посадку деревьев и кустарников, а также монтаж гранитных скамеек. Стоимость работ составляет 9,8 миллиона рублей.

Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 01 ноября 2025 года. Подрядчик также предоставляет гарантию на выполненные работы сроком на 5 лет.

Дмитрий Зайцев

ОбществоИнфраструктура Татарстан

