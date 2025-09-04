Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 5 сентября
Доллар вырос на 0,45 рубля, евро — на 0,52 рубля, а юань — на 0,06 рубля
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 5 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,45 рубля, евро — на 0,52 рубля, а юань — на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,3 рубля;
- евро — 94,78 рубля;
- юань — 11,35 рубля.
