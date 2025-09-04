Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 5 сентября

17:26, 04.09.2025

Доллар вырос на 0,45 рубля, евро — на 0,52 рубля, а юань — на 0,06 рубля

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 5 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,45 рубля, евро — на 0,52 рубля, а юань — на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,3 рубля;
  • евро — 94,78 рубля;
  • юань — 11,35 рубля.
Рената Валеева

