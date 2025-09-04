Новости общества

«Седьмой» Лукьяненко возглавил рейтинг самых популярных книг лета в Татарстане

16:45, 04.09.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

На втором месте оказался «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда в озвучке Михаила Черняка

Фото: Sincerely Media для Unsplash

Книжный сервис «Литрес» подвел итоги летнего читательского сезона и определил самые популярные цифровые книги среди пользователей из Татарстана. Анализ спроса проводился в период с 1 июня по 31 августа 2025 года.

Лидером рейтинга стала новая книга известного российского фантаста Сергея Лукьяненко — роман «Седьмой».

Реальное время / realnoevremya.ru

Топ-5 самых востребованных книг в Татарстане летом 2025 года (по количеству проданных экземпляров, по версии «Литрес»):

  1. Сергей Лукьяненко «Седьмой»;
  2. «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда в озвучке Михаила Черняка;
  3. «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра;
  4. Аллен Карр «Легкий способ бросить курить» в озвучке Александра Курицына;
  5. Лоена Хели «Жить проще, чем кажется. Краткое руководство счастливой жизни».

«Мастер и Маргарита» и Библия возглавили список книг, влияющих на судьбы читателей.

Рената Валеева

ОбществоОбразование Татарстан

