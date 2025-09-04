Новости спорта

«Ак Барс» подписал пробный контракт с нападающим Владимиром Алистровым

16:34, 04.09.2025

В общей сложности в КХЛ Алистров провел 266 игр, набрав 99 очков (39 шайб + 60 передач)

Фото: ХК "Ак Барс"

Казанский «Ак Барс» заключил пробный контракт с нападающим Владимиром Алистровым. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

24-летний форвард в минувшем сезоне выступал за петербургский СКА, где в 65 матчах набрал 19 очков (3 гола + 16 результативных передач).

В общей сложности в КХЛ Алистров провел 266 игр, набрав 99 очков (39 шайб + 60 передач).

Рената Валеева

