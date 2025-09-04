«Ак Барс» подписал пробный контракт с нападающим Владимиром Алистровым
В общей сложности в КХЛ Алистров провел 266 игр, набрав 99 очков (39 шайб + 60 передач)
Казанский «Ак Барс» заключил пробный контракт с нападающим Владимиром Алистровым. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
24-летний форвард в минувшем сезоне выступал за петербургский СКА, где в 65 матчах набрал 19 очков (3 гола + 16 результативных передач).
В общей сложности в КХЛ Алистров провел 266 игр, набрав 99 очков (39 шайб + 60 передач).
Что ждать от клубов Восточной конференции — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».