В Татарстане раскопаны поселения первых металлургов эпохи бронзы

Они датируются третьим тысячелетием до нашей эры

В Мензелинском районе Татарстана на двух древних поселениях, расположенных в районе Новобиксинтеевского могильника, обнаружены свидетельства металлургического производства, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры. Об этом сообщило Комитет РТ по охране ОКН.

Археологические изыскания выявили в заполнениях древних сооружений фрагменты медной руды, содержащие вкрапления малахита и азурита. Среди находок также присутствуют медные шлаки — отходы, образующиеся в процессе выплавки металла из руды.

Особую ценность представляют обломки готовых медных изделий, таких как шилья, пронизки и фрагмент втулки. Кроме того, найдены обломки керамических тиглей — специальных емкостей, предназначенных для выплавки меди, а также половина глиняного сопла, которое, предположительно, использовалось для нагнетания воздуха в плавильную печь.

Помимо свидетельств древней металлургии, на местах раскопок обнаружены пористая керамика и кремневые изделия. По аналогии с известными археологическими находками, эти артефакты можно соотнести с гаринской культурой, также датируемой третьим тысячелетием до нашей эры. Для сравнения, в этот же исторический период в Древнем Египте активно возводились пирамиды и шло время правления фараонов Древнего царства (около 2800 — 2250 годы до н. э.).

Эти открытия являются первыми настолько крупными и значимыми свидетельствами существования медной металлургии на территории современного Татарстана в столь ранний период. Находки убедительно демонстрируют, что уже в III тысячелетии до нашей эры древний человек, населявший эти земли, обладал знаниями о месторождениях медесодержащих руд, освоил технологию выплавки меди и умел отливать и обрабатывать небольшие металлические изделия.

При этом большинство орудий труда продолжали изготавливать из камня — к ним относятся наконечники стрел, каменные ножи и скребки, применявшиеся для обработки кожи и дерева, что указывает на переходный характер технологического развития того времени.

Рената Валеева