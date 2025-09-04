Додик допустил отделение от Боснии и Герцеговины в случае давления
На фоне этих заявлений ЦИК Боснии и Герцеговины назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что РС БиГ может принять решение о своей самостоятельности в случае продолжения давления со стороны политиков в Сараево. Об этом пишет РИА «Новости».
— Я оповестил... Сийярто о том, что немецкий гражданин (неутвержденный «высокий представитель» в БиГ, — прим. ред.) Кристиан Шмидт пришел, чтобы отнять имущество и рудные ресурсы, чему Республика Сербская будет сопротивляться... Если вещи пойдут неблагоприятным для нас путем, очень скоро примем решение о самостоятельности Республики Сербской, — цитирует Додика «Радио и телевидение Республики Сербской».
Додик также ранее допустил возможность проведения в течение нескольких месяцев референдума о самостоятельности РС, хотя оппозиция в Баня-Луке отмечает, что подобные заявления звучали неоднократно.
На фоне этих заявлений ЦИК Боснии и Герцеговины назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик заявил, что он и члены его правящей партии не будут участвовать в этих выборах. Парламент РС также отверг возможность проведения досрочных выборов и призвал политические силы не участвовать в них.
Тем не менее в Республике Сербской планируется проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос референдума сформулирован следующим образом: «Принимаете ли решения неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?».
Суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на госслужбу. Приговор был оставлен в силе апелляционной палатой, однако позднее суд одобрил замену тюремного заключения денежным штрафом.
Адвокат Додика заявил о намерении запросить отсрочку приговора и возможности обращения в Европейский суд по правам человека.
Справка
Босния и Герцеговина вышла из состава Югославии в 1992 году, после чего в стране произошла война. По Дейтонскому соглашению было сформировано три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и округ Брчко. Во главе государства стоит президиум из трех представителей от сербов, хорватов и бошняков.
