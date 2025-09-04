Прокуратура запросила 2 года условно для отца, чьи дети отравились дихлофосом

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура запросила два года условного срока для Дмитрия Виноградова, отца четверых детей, погибших в результате отравления дихлофосом в селе Красная Сопка Красноярского края. Об этом РИА «Новости» сообщили в надзорном ведомстве, подчеркнув, что представленные в суде доказательства указывают на виновность Виноградова.

— Совокупность представленных по делу доказательств: показаний свидетелей и экспертов, результатов экспертиз и исследований свидетельствует о виновности Виноградова… Прокурор попросил признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ и назначить наказание в виде условного лишения свободы на 2 года с испытательным сроком на 2 года, — сообщил представитель прокуратуры.

Судебное разбирательство по делу началось 6 мая в Назаровском городском суде. На первом заседании Виноградов не признал свою вину, передав полномочия адвокату. Родственники погибших детей заявляли, что считают произошедшее трагической случайностью. Защита Виноградова предлагала провести следственный эксперимент на животных, чтобы опровергнуть возможность смертельного отравления дихлофосом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трагедия произошла в сентябре 2024 года. Семья Виноградовых отравилась после ужина, состоявшего из курицы и пельменей, приобретенных в местном магазине. У всех членов семьи появились признаки отравления, однако состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось и они скончались в больнице. На следующий день умерла 11-летняя девочка, а ночью — 12-летняя.

Следствие установило, что в день трагедии дом обрабатывали дихлофосом. На первом допросе Виноградов признал, что помещение после обработки проветривалось недостаточно. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведенная региональным СК, установила, что причиной смерти детей стали инсектициды. Выводы экспертизы были подтверждены Российским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. 2 декабря 2024 года Виноградову было предъявлено окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Рената Валеева