Следком опроверг информацию, что мать пяти погибших детей искала способы их убийства

Фото: Максим Платонов

Следком по Красноярскому краю и Хакасии опроверг информацию о том, что мать погибших детей из поселка Красная Сопка искала в интернете информацию о способах отравления семьи. Заявление об этом было сделано после появления подобной информации в одном из ток-шоу на федеральном телеканале, пишет «Российская газета».

В управлении СК сообщили, что криминалисты провели тщательный осмотр и экспертизу телефонов всех членов семьи, включая извлечение и анализ удаленной информации.

— Каких-либо данных, содержащих запросы, как отравить всю семью, не найдено, — подчеркнули в ведомстве.



Также было отмечено, что отец погибших детей, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, принимал участие в вышеупомянутом ток-шоу, нарушив меру пресечения в виде подписки о невыезде. По возвращении в регион он был допрошен следователями.

Напомним, трагедия в поселке Красная Сопка произошла в сентябре прошлого года, когда скончались четверо детей. Экспертиза установила, что причиной смерти стало острое отравление дихлофосом, который распылил отец семейства. Мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), вину он признал.

2 февраля 2025 года стало известно о смерти пятого ребенка в этой семье, которому было всего три месяца. По факту его гибели также возбуждено уголовное дело.

Рената Валеева