Александр Ведяхин: российская экономика пока находится в состоянии управляемого мягкого охлаждения

Сегодня особенно важна своевременная реакция ЦБ, тем более что его инструменты полноценно влияют на экономику с задержкой в несколько кварталов

На полях ВЭФ Александр Ведяхин прокомментировал текущую ситуацию в российской экономике.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Во втором квартале 2025 года рост ВВП со снятой сезонностью оказался близким к нулю.

Это значит, что сейчас особенно важна своевременная реакция ЦБ, тем более что его инструменты полноценно влияют на экономику с задержкой в несколько кварталов.

Безусловно, в сложное время Сбер всегда старается прийти на помощь к нашим партнерам. Человек — в основе, в фокусе нашей работы. Мы предлагаем различные варианты комплексного урегулирования, и при этом мы максимально упростили и цифровизовали процесс, чтобы он стал прозрачнее для клиентов.

Хочу отметить, что не только банк, но и вся экосистема Сбера призвана быть помощником в трудные времена. Например, сейчас особенно важны усилия коллег из «Школы 21», помогающие людям адаптироваться к изменениям рынка труда».