РПЦ: четверть частных клиник в России отказались от абортов

Там призывают к выведению «абортов по желанию женщины» из перечня бесплатных услуг по ОМС

Фото: Максим Платонов

Четверть частных медицинских клиник в России добровольно отказались от проведения абортов. Об этом сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

— Уже 25% от общего числа частных клиник на территории Российской Федерации добровольно отказались от осуществления абортов, — цитирует Лукьянова РИА «Новости».

Благодаря проведению Года семьи и другим мероприятиям, направленным на сохранение здоровья матери и жизни ребенка до рождения, в 2024 году зафиксирован абсолютный минимум оборота препаратов для медикаментозного аборта. В медицинские учреждения их поступило на 33% меньше, чем в 2023 году, и на 46% меньше, чем в 2022 году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам иерея, стимулирующие меры поддержки рождаемости начинают работать эффективнее, когда подкрепляются ограничительными мерами.

Ранее Лукьянов сообщал, что 87 регионов России поддержали различные инициативы РПЦ, направленные на борьбу с абортами, включая отказ частных клиник от лицензии на искусственное прерывание беременности и законы о запрете склонения к абортам.



РПЦ также призывает к выведению «абортов по желанию женщины» (без медицинских показаний) из перечня бесплатных услуг по ОМС.

Число женщин в России, принявших решение отказаться от прерывания беременности, выросло почти до четверти, что позволило сохранить около 42 тысяч жизней в прошлом году.

Рената Валеева