Трамп анонсировал очередной телефонный разговор с Путиным

США примут меры, если не будут удовлетворены действиями России в вопросе урегулирования украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения шагов по урегулированию ситуации вокруг России и Украины. Об этом Трамп сообщил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что США примут меры, если не будут удовлетворены действиями России в вопросе урегулирования украинского кризиса.

— У меня нет сигнала президенту Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение, — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, какой сигнал он хочет послать российскому лидеру.

— Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет, — добавил американский президент.

Последний телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся 19 августа перед встречей на Аляске.

Рената Валеева