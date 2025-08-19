Трамп заявил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского после разговора с президентом РФ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого был дан старт подготовке к организации встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

— В завершении встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече — в месте, которое еще предстоит выбрать, — между президентом Путиным и президентом Зеленским, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также добавил, что после проведения встречи между президентами России и Украины, он планирует провести трехсторонние переговоры с участием лидеров трех стран.

— После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехсторонние переговоры — президенты обеих стран плюс я, — уточнил он.

Ранее Трамп выражал надежду на проведение трехсторонних переговоров, которые, по его мнению, позволят достичь окончательного урегулирования украинского кризиса.



Рената Валеева