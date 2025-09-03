Минюст включит мочалки и зубную пасту в перечень детских вещей в женских колониях

Минюст разработал проект приказа, расширяющий перечень бытовых предметов, которыми в обязательном порядке должны обеспечиваться дети в возрасте до четырех лет

Минюст России разработал проект приказа, расширяющий перечень бытовых предметов, которыми в обязательном порядке должны обеспечиваться дети в возрасте до четырех лет, содержащиеся в домах ребенка при женских исправительных колониях. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста. Проект приказа размещен для общественного обсуждения.

Согласно документу, в обязательный перечень будут включены расческа, мыло, мочалка, шампуни и зубные пасты.

Кроме того, тем же приказом предлагается дополнить нормы вещевого довольствия мужчин и женщин, осужденных к принудительным работам. В ассортимент их одежды будут включены шарф, свитер, футболка, мужская рубашка и женская пижама.

В Минюсте отметили, что эти изменения будут способствовать дальнейшему улучшению условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

По состоянию на 2022 год в 13 домах ребенка при женских исправительных колониях проживало 280 малышей. В 2023 году Госдума приняла правительственный законопроект, увеличивающий с трех до четырех лет возраст ребенка, который может находиться совместно с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы.

