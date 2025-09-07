Больше половины жителей Казани верят в настоящую любовь на всю жизнь

А измена признана большинством мужчин и женщин главной причиной распада отношений

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Жители Казани верят в вечную любовь. 70% опрошенных сервисом знакомств Mamba убеждены в существовании любви на всю жизнь. Согласно данным, каждая пятая жительница и каждый третий житель города считают, что влюблялись лишь один раз в своей жизни. При этом мужчины вдвое реже женщин признаются во влюбленности, а женщины чаще рассказывают о множественных романтических историях.



Горожане назвали главные факторы крепких отношений — доверие и честность. Женщины также ценят умение договариваться, а мужчины — эмоциональную поддержку и физическую близость.

Главным разрушителем отношений казанцы считают измену — так считают 70% женщин и 72% мужчин. Среди других причин женщины чаще указывают на обесценивание и пренебрежение, мужчины — на отсутствие интимной близости.



сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследователи также обнаружили любопытные различия в восприятии первой и последней любви. Женщины склонны считать, что поздняя любовь глубже и осмысленнее, тогда как мужчины чаще вспоминают романтику и чистоту юношеских чувств.

Тем не менее любовь важна для большинства казанцев: около 95% женщин и 80% мужчин видят в ней главный источник вдохновения и радости. Лишь небольшая часть мужчин готова отказаться от любви в пользу увлечений и работы.

Наталья Жирнова