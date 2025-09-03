МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погоды 4 сентября
Ночью и утром будет туман
Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило об ухудшении погодных условий на территории республики 4 сентября.
По данным Гидрометцентра Татарстана, ожидаются следующие неблагоприятные явления:
- Ночью и утром: туман.
- Днем: гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—17 м/с.
Подробнее о погоде, которая ожидается в ближайшие дни в РТ, — в материале.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».