МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погоды 4 сентября

16:15, 03.09.2025

Ночью и утром будет туман

Фото: Динар Фатыхов

Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило об ухудшении погодных условий на территории республики 4 сентября.

По данным Гидрометцентра Татарстана, ожидаются следующие неблагоприятные явления:

  • Ночью и утром: туман.
  • Днем: гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—17 м/с.

Подробнее о погоде, которая ожидается в ближайшие дни в РТ, — в материале.

Рената Валеева

Общество Татарстан

