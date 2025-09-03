В России посчитали протяженность автомобильных дорог

Разброс по регионам довольно существенный

Фото: Василя Ширшова

Общая протяженность автомобильных дорог в России оценивается в 4,4 млн километров. Такие данные содержатся в статистических отчетах, пишет РИА «Новости».

Согласно информации, совокупная протяженность федеральных трасс, а также дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на март 2024 года составила 4 402 777,5 километра.

Разброс по регионам довольно существенный. Например, в Адыгее, первом по алфавиту регионе, протяженность автодорог составила 6,3 тыс. километров, а в Ямало-Ненецком автономном округе — последнем по алфавиту — 5,7 тыс. километров.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В августе Минтранс опубликовал статистику по протяженности автомобильных дорог федерального значения. Она составляет более 66,4 тыс. километров, из которых 61,4 тыс. километров находятся в ведении Росавтодора, а оставшиеся 5 тыс. километров — в доверительном управлении госкомпании «Автодор».

Рената Валеева