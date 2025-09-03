С октября в Татарстане стартует новый учебный год у пожилых людей
Проект «Университет третьего возраста» в этом году получил финансирование 13 млн рублей на образовательные программы для пенсионеров
В республике продолжает расширяться сеть центров общения для пожилых людей, действующих на базе отделений Соцфонда России в рамках федеральной программы «Старшее поколение». На сегодняшний день в регионе функционирует 18 таких центров, где можно не только проводить время с пользой, но и получать новые знания.
Центры стали частью масштабного социально-значимого проекта «Университет третьего возраста», который реализуется в Татарстане с 2007 года. За это время более 100 тысяч пожилых жителей республики прошли различные образовательные программы, включая курсы компьютерной грамотности.
С октября стартует новый учебный год, в рамках которого слушателям будет предложено 27 образовательных программ. Среди них — курсы по интернет-грамотности, изучению иностранных языков, а также занятия по правовой и финансовой грамотности.
В этом году в проект «Университет третьего возраста» вложили около 13 млн рублей.
Выпускники центров активно участвуют во всероссийских соревнованиях. Они показывают результаты в чемпионатах по компьютерному многоборью среди пенсионеров и занимают лидирующие позиции в конкурсе «Спасибо Интернету». С 2016 года Татарстан удерживает звание самого активного региона в этом конкурсе.
