Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1450 человек

Стихийное бедствие разрушило 6782 дома

Фото: Реальное время

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего 31 августа на востоке Афганистана, возросло до 1 457 человек. По меньшей мере 3 394 человека получили ранения. Об этом сообщил заместитель официального представителя правительства страны Хамдулла Фитрат в социальной сети X.

По словам Фитрата, стихийное бедствие разрушило 6 782 дома. Поисково-спасательные операции продолжаются, извлеченных из-под завалов людей доставляют в больницы воздушным транспортом.

— Все государственные ведомства в сотрудничестве с местным населением прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим, — добавил он.

Ранее власти Афганистана сообщали о 1 411 погибших и 3 124 пострадавших.

Рената Валеева