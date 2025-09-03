В Набережных Челнах руководство фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 37 млн рублей
Там внесли заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 40 контрагентами
СУ Следкома России по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «Экоспецсервис» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год двое руководителей ООО «Экоспецсервис» умышленно вносили в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 40 контрагентами. Таким образом, они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму, превышающую 37 млн рублей.
Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение против 60-летнего жителя Казани, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
