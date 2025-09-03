Новости общества

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах руководство фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 37 млн рублей

15:23, 03.09.2025

Там внесли заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 40 контрагентами

В Набережных Челнах руководство фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 37 млн рублей
Фото: Максим Платонов

СУ Следкома России по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «Экоспецсервис» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год двое руководителей ООО «Экоспецсервис» умышленно вносили в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 40 контрагентами. Таким образом, они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму, превышающую 37 млн рублей.

Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение против 60-летнего жителя Казани, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также