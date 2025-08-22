Жителя Казани обвинили в уклонении от уплаты налогов на 209 млн рублей

Мужчина, будучи директором и учредителем ООО «ГРЭЙТСТРОЙ», намеренно предоставлял недостоверные сведения о финансовых операциях

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение против 60-летнего жителя Казани, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно версии следствия, мужчина, будучи директором и учредителем ООО «ГРЭЙТСТРОЙ», намеренно предоставлял недостоверные сведения о финансовых операциях своей компании с восемью другими фирмами в налоговых декларациях.

С 2019 по 2021 год ему удалось избежать выплаты НДС на сумму более 209 млн рублей. Уголовное дело уже передано в Вахитовский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.



Анастасия Фартыгина