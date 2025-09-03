В России за сутки потушено девять пожаров

Продолжается борьба с 15 очагами

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России было ликвидировано девять лесных пожаров в семи регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 15 лесных пожаров, действующих в пяти регионах.

В ликвидации пожаров задействованы 939 человек, 101 единица техники и семь воздушных судов. 32 воздушных судна проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 53 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

С начала года оперативно потушен 71% лесных пожаров — они были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 1 сентября в России были ликвидированы 12 лесных пожаров на территории восьми регионов.

Рената Валеева