Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом

Во время переговоров Путин уточнил, что военные КНДР сражались мужественно и героически в освобождении Курской области от украинских войск

Пхеньян готов оказать Москве любую помощь, которую сможет предоставить. Об этом заявил руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

— Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России, — сказал Ким Чен Ын.

— По вашей инициативе ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, и я хочу подчеркнуть, что ваши воины сражались мужественно и героически, — добавил российский президент.

В переговорах также участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ким Чен Ын подчеркнул важность развития двусторонних отношений: «Мы должны добиваться больших успехов, чтобы это соответствовало требованиям времени и помогало повышению благосостояния наших народов».

Напомним, что президент России посетил военный парад в Пекине. В ходе парада Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись короткими репликами и поприветствовали китайских ветеранов войны.



Анастасия Фартыгина