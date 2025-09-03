В Татарстане за сутки пожарные 5 раз выезжали на пожары

10 раз спасатели реагировали на ложные вызовы

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки, 2 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана пять раз выезжали на тушение пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные 10 раз выезжали по ложным вызовам и четыре раза — для взаимодействия с другими службами. Два раза пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировали.



Анастасия Фартыгина