В Татарстане за сутки пожарные 5 раз выезжали на пожары
10 раз спасатели реагировали на ложные вызовы
За минувшие сутки, 2 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана пять раз выезжали на тушение пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, пожарные 10 раз выезжали по ложным вызовам и четыре раза — для взаимодействия с другими службами. Два раза пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировали.
