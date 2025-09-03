Президент России посетил военный парад в Пекине

В ходе парада Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись короткими репликами и поприветствовали китайских ветеранов войны

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в торжественном приеме, который проходит после военного парада, посвященного 80-летию победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня в китайской столице проходят мероприятия, отмечающие 80-летие победы китайского народа над японскими захватчиками. На площади Тяньаньмэнь Путин и другие мировые лидеры присутствовали на параде, после чего направились в Дом народных собраний для участия в приеме.

Кроме того, в государственной резиденции Дяоюйтай уже подготовлено место для возможной двусторонней встречи Путина с Ким Чен Ыном. Флаги России и КНДР были выставлены на месте встречи. Ранее Кремль сообщал о проработке возможности этой встречи, но окончательное согласование пока не подтверждено.

Путин и Ким Чен Ын уже встречались ранее — последний раз в июне 2024 года в Пхеньяне. Лидеры также поддерживают регулярный обмен посланиями и телефонные разговоры.

