Теннисистка из Татарстана Вероника Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс стала чемпионкой Уимблдона в парном разряде, одержав победу над латвийкой Еленой Остапенко и тайванькой Се Шувэй со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Кудерметова и Мертенс начали финал уверенно, ведя 3:1, но соперницы смогли отыграться и выиграли первый сет. Во втором сете россиянка и бельгийка вновь вышли вперед, но Остапенко и Шувэй не сдались и перевели матч в решающий сет. В третьем сете борьба была напряженной, но Кудерметова и Мертенс использовали ошибки соперниц и смогли вырвать победу.



Это первая победа Кудерметовой на турнире Большого шлема, и она стала первой россиянкой, выигравшей парный титул на Уимблдоне с 2017 года.

Анастасия Фартыгина