В Китае разработали «термоэлектрическую резину» для питания гаджетов от тепла тела
Китайские ученые создали инновационный материал, способный преобразовывать тепло человеческого тела в электрическую энергию. Об этом сообщает South China Morning Post. Материал получил название «термоэлектрическая резина».
Разработка представляет собой уникальную гибридную структуру, в которой полупроводниковые полимеры объединены с эластичной резиной. Это сочетание позволяет материалу быть гибким, долговечным и эффективным в преобразовании тепла в электричество.
В перспективе исследователи планируют интегрировать «термоэлектрическую резину» в «умную» одежду. Такая одежда сможет обеспечивать питание смартфона, находящегося в кармане, а также регулировать температуру тела пользователя.
Помимо «умной» одежды, новый материал открывает возможности для создания медицинских датчиков, не требующих внешних источников питания. Эти датчики смогут непрерывно отслеживать различные физиологические параметры, такие как температура, давление, химический состав и другие показатели.
Еще одним перспективным направлением применения «термоэлектрической резины» является разработка «умных» масок, оснащенных сенсорами для мониторинга температуры и частоты дыхания. Такие маски позволят своевременно выявлять вирусы, рак легких и другие заболевания.
