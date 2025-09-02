В Китае разработали «термоэлектрическую резину» для питания гаджетов от тепла тела

Фото: Реальное время

Китайские ученые создали инновационный материал, способный преобразовывать тепло человеческого тела в электрическую энергию. Об этом сообщает South China Morning Post. Материал получил название «термоэлектрическая резина».

Разработка представляет собой уникальную гибридную структуру, в которой полупроводниковые полимеры объединены с эластичной резиной. Это сочетание позволяет материалу быть гибким, долговечным и эффективным в преобразовании тепла в электричество.

В перспективе исследователи планируют интегрировать «термоэлектрическую резину» в «умную» одежду. Такая одежда сможет обеспечивать питание смартфона, находящегося в кармане, а также регулировать температуру тела пользователя.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Помимо «умной» одежды, новый материал открывает возможности для создания медицинских датчиков, не требующих внешних источников питания. Эти датчики смогут непрерывно отслеживать различные физиологические параметры, такие как температура, давление, химический состав и другие показатели.

Еще одним перспективным направлением применения «термоэлектрической резины» является разработка «умных» масок, оснащенных сенсорами для мониторинга температуры и частоты дыхания. Такие маски позволят своевременно выявлять вирусы, рак легких и другие заболевания.



Рената Валеева