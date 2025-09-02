Путин и Лукашенко провели встречу в Пекине

Предыдущие дни были насыщенными для обоих президентов. С 31 августа по 1 сентября они принимали участие в саммите ШОС в Тяньцзине



Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, начали встречу в Пекине, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Канал опубликовал фотографию рукопожатия лидеров, анонсировав встречу, несмотря на позднее время в китайской столице.

Встреча проходит на фоне участия Путина и Лукашенко в торжествах, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, куда они были приглашены руководством КНР.

Сегодня, 2 сентября, президент России Владимир Путин провел ряд двусторонних и многосторонних переговоров. В частности, состоялась трехсторонняя встреча с лидерами Китая и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, в Пекине прошли встречи Путина с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, премьером Словакии Робертом Фицо, президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



