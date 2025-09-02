«Простите все!»: объявлен короткий список финалистов в номинации премии «Ясная Поляна»
Члены жюри огласили финалистов в категории «Современная русская проза»
В музее Л.Н. Толстого в Хамовниках объявили короткий список финалистов в номинации «Современная русская проза» 23-го сезона литературной премии «Ясная Поляна». Об этом сообщили на официальном сайте премии.
Финалистов представили члены жюри Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Владислав Отрошенко и председатель жюри Владимир Толстой.
— Одна-две-три хорошие книги в год — это большое достижение в литературе. Иначе и быть не может, — заявил во время оглашения списка Владислав Отрошенко.
В список вошли шесть книг за 2024 год современных русских авторов:
- «Белград» Нади Алексеевой;
- «Катехон» Сухбата Афлатуни;
- «Трезвый гусар» Ильи Бояшова;
- «Ветер Трои» Андрея Дмитриева;
- «Запасный выход» Ильи Кочергина;
- «Фаюм» Евгения Кремчукова.
— Простите все! — с такими словами Владимир Толстой объявил авторов, чьи книги вышли в финал.
В рамках конкурсного сезона организаторами было получено 179 конкурсных работ, опубликованные не позднее 2023 года. Сбор заявок проходил на сайте премии.
Победитель в номинации «Современная русская проза» получит 3 млн рублей, из которых 1 млн рублей будет распределен между авторами, вошедшими в короткий список номинантов.
— Есть некоторое ощущение, что это не лучший год, — отозвался о результатах нового сезона Павел Басинский.
Имя победителя будет объявлено в октябре на ежегодной церемонии вручения литературной премии «Ясная Поляна». Ранее «Реальное временя» побывало на презентации дебютного романа одной из финалистов — Нади Алексеевой. Подробнее — в материале.
