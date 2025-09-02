20-летнего казанца арестовали за съемку порно со школьницей

По версии следствия, противоправные действия были совершены в 2024 году

20-летний житель Татарстана предстанет перед судом по обвинению в совершении ряда преступлений, включая видеосъемку порнографических материалов с участием 15-летней знакомой и нанесение телесных повреждений двум мужчинам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По версии следствия, противоправные действия были совершены в 2024 году.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.