В Казани семью из четырех человек госпитализировали из-за проблем с газоснабжением

Мужчину увезли в ГКБ №7 имени Садыкова, а женщину с дочерью 2008 года рождения и сыном 2018 года рождения — в Детскую республиканскую клиническую больницу

Фото: Реальное время

В ночь на понедельник в Казани госпитализировали семью из четырех человек. Мужчину увезли в ГКБ №7 имени М.Н. Садыкова, а женщину с дочерью 2008 года рождения и сыном 2018 года рождения — в Детскую республиканскую клиническую больницу. На данный момент их состояние оценено как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Жилинспекции Татарстана.

Проблемы с газоснабжением возникли в доме №10 по улице Даурской, где отключили стояк, обслуживающий пять квартир. Восстановление газа возможно только после проверки всех квартир и получения акта от трубо-печной службы.

Аналогичная ситуация произошла за 12 часов до этого в доме №17 по улице Ш. Усманова, где из-за обратной тяги отключили газ для десяти квартир. Возобновление подачи газа также зависит от акта печной службы, который должна предоставить управляющая компания.

Реальное время / realnoevremya.ru

Обратная тяга — это опасное явление, при котором отработанный воздух возвращается в квартиры вместо того, чтобы выводиться наружу. Это может происходить по нескольким причинам: засорение вентиляции, недостаточный приток воздуха, установка нового оборудования без учета проектных норм или сбои в работе вентиляционной системы.

Напомним, что благодаря газовикам в Казани удалось избежать 12,5 тыс. аварий. 247 жителей Татарстана были оштрафованы за отказ предоставить доступ газовикам для проведения проверки плит и водонагревательных колонок.

Анастасия Фартыгина