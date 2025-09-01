ААНИИ: крупнейший в мире айсберг за три месяца потерял около 36% площади

Самый большой в мире айсберг А23а, дрейфующий в Антарктике, значительно уменьшился в размерах, расколовшись на несколько крупных фрагментов. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

По данным специалистов, в начале июня 2024 года площадь айсберга составляла 2730 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Москвы. Однако, за последние три месяца антарктической зимы, А23а потерял около 36% своей площади.

— В настоящее время его площадь составляет 1750 квадратных километров и теперь сравнима с Санкт-Петербургом. За этот период от айсберга откололось три крупных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров каждый, — пояснили в ААНИИ.

В настоящее время А23а дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия.

История айсберга A23а насчитывает несколько десятилетий. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года и более 30 лет оставался на мели в центральной части моря Уэдделла. В ноябре 2023 года гигант освободился и вновь начал движение. Весной 2024 года A23а неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.



Рената Валеева