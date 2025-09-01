В МВД рассказали способы распознать взлом или подмену аккаунта собеседника

Злоумышленники используют чужие профили для рассылки сообщений от имени знакомых жертвы

МВД предупредило о росте случаев мошенничества, связанных со взломом или подменой аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Злоумышленники используют чужие профили для рассылки сообщений от имени знакомых жертвы, что значительно повышает вероятность успешного обмана.

— Обычно цель проста: заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из SMS, установить «удобное приложение» или перейти по фишинговой ссылке. Все выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш друг или коллега, и именно поэтому этот приём так опасен, — подчеркивают в МВД.

Правоохранители перечислили признаки, указывающие на возможный взлом аккаунта:

Странные просьбы: срочный перевод денег, голосование в конкурсе.

Непривычный стиль общения: слишком официальный или, наоборот, сухой тон, использование незнакомых слов или эмодзи.

Подозрительные ссылки и файлы: сообщения вида «Смотри фото», «Тебе подарок», «Скачай документ» без объяснений, часто с укороченными или странными ссылками.

Изоляция: отказ от звонков под предлогом «не могу говорить».

Повышенная активность: отправка сообщений в нетипичное время (ночью, рано утром).

Давление срочностью: требование немедленной реакции и отсутствие ответов на отвлекающие вопросы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для проверки подлинности отправителя, МВД рекомендует:

Сменить канал связи: позвонить или написать по привычному номеру телефона или в другом мессенджере.

Провокация с ошибкой: ответить с намеренной ошибкой, например, упомянуть несуществующее событие, зная, что настоящий знакомый поправит вас.

Пауза: сделать «тишину» на 10–15 минут, чтобы проверить, продолжит ли злоумышленник давить срочностью и сыпать сообщениями.

«Капча памяти»: попросить уточнить 2–3 детали, известные только вам и вашему знакомому: где вы виделись в последний раз, как зовут вашего питомца, какой подарок вы дарили и т.п.

Рената Валеева