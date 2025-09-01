«Нефтехимик» объявил Александра Дергачёва капитаном команды на новый сезон
Напомним, что в сезоне 2024/2025 капитаном «Нефтехимика» временно был нападающий Евгений Митякин
Хоккейный клуб «Нефтехимик» представил капитана команды на предстоящий сезон. Им стал нападающий Александр Дергачёв. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Помимо капитана, также были объявлены ассистенты капитана. Ими стали Никита Хоружев, Евгений Митякин и Никита Хлыстов.
Напомним, что в сезоне 2024/2025 капитаном «Нефтехимика» также был назначен Дергачёв. Однако после того, как тот получил травму и выбыл из строя, с капитанской нашивкой выходил нападающий Евгений Митякин.
