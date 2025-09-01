В Татарстане житель Агрызского района осужден за мошенничество с соцконтрактом

В мае 2023 года мужчина заключил социальный контракт на получение единовременного социального пособия в размере 350 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Агрызского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, признанного виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

Как установил суд, в мае 2023 года мужчина заключил социальный контракт на получение единовременного социального пособия в размере 350 тыс. рублей с целью организации бизнеса по предоставлению услуг автосервиса. После получения средств он представил в отдел социальной защиты Минтруда в Агрызском районе фиктивные документы, подтверждающие приобретение оборудования в соответствии с бизнес-планом. Фактически же пособие было потрачено на личные нужды.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и частично возместил причиненный государству ущерб в размере 315 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Рената Валеева