Собчак опровергла обыски в своем ресторане «Ветер»

Журналист и ресторатор Ксения Собчак прокомментировала сообщения об обысках, прошедших рядом с ее рестораном «Ветер» в Санкт-Петербурге. В своем телеграм-канале Собчак заявила, что обыски не имеют никакого отношения ни к самому ресторану, ни к ней лично.

— Как же люди любят хайп и кликбейт вокруг фамилии Собчак, — начала свой пост телеведущая.

Собчак уточнила, что обыски проводились в банкетном зале комплекса «Летучий голландец», расположенном на одноименном корабле, где находится и ее ресторан «Ветер». Однако, по словам Собчак, она не имеет никакого отношения к банкетному залу.



Она выразила недовольство непрофессионализмом журналистов, которые, по ее мнению, не проверили факты перед публикацией информации.

— Хотелось бы, чтобы журналисты такую фактуру проверяли получше, а то непрофессионально как-то. Никакого отношения к ресторану «Ветер» и к Ксении Собчак это все не имеет, — подчеркнула Собчак.



