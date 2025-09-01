Более 10 тысяч татарстанцев воспользовались «Мобильным избирателем»

Технология помогает проголосовать не по месту прописки, а там, где удобно гражданам

Фото: Максим Платонов

14 сентября у жителей Татарстана будет возможность воспользовались правом голосовать на удобных избирательных участках. Это будет доступно с помощью технологии «Мобильный избиратель». Граждане по этой системе смогут выбрать подходящий участок вне зависимости от своей прописки.

Заявление о включении в список избирателей по фактическому месту нахождения можно подать несколькими способами: через портал «Госуслуги», офисы МФЦ «Мои документы», территориальные и участковые избирательные комиссии.

— Мы стремимся создать комфортные условия для избирателей, и технология «Мобильный избиратель» существенно упрощает голосование. Главное условие — подача заявления до 10 сентября, — подчеркнул председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Технология «Мобильный избиратель» работает на любых участках республики, также предусмотрена возможность голосования на специальном экстерриториальном участке в представительстве Татарстана в Москве.

Эта возможность распространяется только на выборы главы Татарстана и дополнительные выборы в Госсовет республики в пределах Мелекесского округа. Голосование на местном уровне по схеме «Мобильный избиратель» не предусмотрено.

Еще в начале августа ЦИК Татарстана получил первые заявления о голосовании на выборах раиса по месту нахождения. Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Участки будут работать с 7:00 и до 20:00.

Наталья Жирнова